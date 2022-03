L’Amour et la Mer Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Pyrénées-Atlantiques

L’Amour et la Mer Bidart, 30 mars 2022, Bidart. L’Amour et la Mer Bidart

2022-03-30 16:00:00 – 2022-03-30 17:00:00

Embarquez dans un voyage en compagnie d'une Sirène et d'un Troubadour, entre la France et le Brésil, rythmé par des comptines et des berceuses franco-brésiliennes classiques ou composées par ces deux artistes ensoleillés !

Bidart

