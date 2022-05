L’amour est tout à côté, 9 juillet 2022, .

L’amour est tout à côté

2022-07-09 17:00:00 – 2022-07-09

15 15 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre *

Jeune, beau gosse et frétillant Henri se présente toujours en chanson ! Notre célibataire de 25 ans est un petit cœur brisé qui cherche l’amour et pour enfin trouver l’âme sœur, il a fait appel à l’équipe de L’amour est tout à côté. Une recherche a été faite et deux équipes de prétendantes ont été formées pour l’occasion. À la fin de l’aventure et à l’issue du vote final il devra faire un choix et repartir avec l’amour de sa vie. Ne soyez jamais désespérés car l’amour est tout à côté !

Comédie musicale avec les ateliers comédie musicale ados

Mise en scène Alhan Mafhoum – Mise en place vocale Julie Saint-Josse

Durée 45mn – Tout public

* Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre *

Jeune, beau gosse et frétillant Henri se présente toujours en chanson ! Notre célibataire de 25 ans est un petit cœur brisé qui cherche l’amour et pour enfin trouver l’âme sœur, il a fait appel à l’équipe de L’amour est tout à côté. Une recherche a été faite et deux équipes de prétendantes ont été formées pour l’occasion. À la fin de l’aventure et à l’issue du vote final il devra faire un choix et repartir avec l’amour de sa vie. Ne soyez jamais désespérés car l’amour est tout à côté !

Comédie musicale avec les ateliers comédie musicale ados

Mise en scène Alhan Mafhoum – Mise en place vocale Julie Saint-Josse

Durée 45mn – Tout public

* Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre *

Jeune, beau gosse et frétillant Henri se présente toujours en chanson ! Notre célibataire de 25 ans est un petit cœur brisé qui cherche l’amour et pour enfin trouver l’âme sœur, il a fait appel à l’équipe de L’amour est tout à côté. Une recherche a été faite et deux équipes de prétendantes ont été formées pour l’occasion. À la fin de l’aventure et à l’issue du vote final il devra faire un choix et repartir avec l’amour de sa vie. Ne soyez jamais désespérés car l’amour est tout à côté !

Comédie musicale avec les ateliers comédie musicale ados

Mise en scène Alhan Mafhoum – Mise en place vocale Julie Saint-Josse

Durée 45mn – Tout public

dernière mise à jour : 2022-05-02 par