L’AMOUR EST DANS LE POSTE Montagnac Montagnac Catégories d’évènement: Hérault

Montagnac

L’AMOUR EST DANS LE POSTE Montagnac, 8 avril 2022, Montagnac. L’AMOUR EST DANS LE POSTE Montagnac

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08

Montagnac Hérault Montagnac 5 5 EUR La compagnie du Hérisson présente : “L’amour est dans le poste”, une comédie de Maria Ducceschi Eric, plombier-zingueur, voit son existence bouleversée par l’irruption d’Isabelle, son premier amour, devenue animatrice-télé. Or, celle-ci n’a qu’un seul but : re-booster sa popularité en lançant un nouveau concept de téléréalité : “Qu’est devenu le premier amour d’une star de la télé ” Installation de caméras, répétitions impromptues… la tension s’électrise, surtout lorsque les vieux sentiments remontent à la surface. Une comédie à servir par des comédiens aux tempéraments explosifs ! Avec : Ariane Marchika, Jean-Yves Barthas, Françoise Girolas

Spectacle proposé par l’Atelier Théâtre de Montagnac La compagnie du Hérisson présente : “L’amour est dans le poste”, une comédie de Maria Ducceschi, spectacle proposé par l’Atelier Théâtre de Montagnac +33 6 80 59 86 51 La compagnie du Hérisson présente : “L’amour est dans le poste”, une comédie de Maria Ducceschi Eric, plombier-zingueur, voit son existence bouleversée par l’irruption d’Isabelle, son premier amour, devenue animatrice-télé. Or, celle-ci n’a qu’un seul but : re-booster sa popularité en lançant un nouveau concept de téléréalité : “Qu’est devenu le premier amour d’une star de la télé ” Installation de caméras, répétitions impromptues… la tension s’électrise, surtout lorsque les vieux sentiments remontent à la surface. Une comédie à servir par des comédiens aux tempéraments explosifs ! Avec : Ariane Marchika, Jean-Yves Barthas, Françoise Girolas

Spectacle proposé par l’Atelier Théâtre de Montagnac Montagnac

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montagnac Autres Lieu Montagnac Adresse Ville Montagnac lieuville Montagnac Departement Hérault

Montagnac Montagnac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montagnac/

L’AMOUR EST DANS LE POSTE Montagnac 2022-04-08 was last modified: by L’AMOUR EST DANS LE POSTE Montagnac Montagnac 8 avril 2022 Hérault Montagnac

Montagnac Hérault