L’AMOUR EST AVEUGLE Sargé-lès-le-Mans, 10 mai 2022, Sargé-lès-le-Mans. L’AMOUR EST AVEUGLE Sargé-lès-le-Mans

2022-05-10 18:30:00 – 2022-05-10 19:30:00

Le conte Riquet à la Houppe est l'histoire de deux personnages que leurs singularités destinent à s'unir. L'un, Riquet à la Houppe, naît très laid mais intelligent. Dans un autre royaume, la Princesse, quant à elle, vient au monde en étant très sotte mais belle. Heureusement, à leurs naissances, la fée leur attribue un don. Riquet pourra offrir par amour l'intelligence à la Princesse et la Princesse pourra transmettre la beauté à Riquet. C'est un spectacle qui interroge nos a-priori sur la normalité et la singularité. Il questionne aussi notre capacité à préjuger de ce qui pourrait advenir

