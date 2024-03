L’amour dure 5 ans Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, vendredi 19 avril 2024.

L’amour dure 5 ans Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez découvrir cette comédie romantique rythmée et délirante, pleine de rebondissements..

À partir de 12 ans

Dérision Compagnie



Après un coup de foudre dans un karaoké, tout est beau, tout est rose, les étoiles plein les yeux . Au bout de 5 ans, de routine, le rêve se transforme en cauchemar, le début de la crise, la descente aux enfers de cet amour qu’ils croyaient éternel.



Stéphane serfati se sert de son expérience personnelle pour écrire cette comédie . Elle parlera a beaucoup de couples, ils se reconnaîtront, et ils indentifiront aux personnages de Marie et de Louis surtout à l’arrivée de leur premier enfant. Venez découvrir cette comédie romantique rythmée et délirante, pleine de rebondissements. 8.5 8.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-20

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement L’amour dure 5 ans Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-18 par Ville de Marseille