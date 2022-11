L’amour dure 5 ans ?

L’amour dure 5 ans ?, 31 mars 2023, . L’amour dure 5 ans ?



2023-03-31 21:00:00 21:00:00 – 2023-04-01 EUR Après un coup de foudre dans un karaoké, tout est beau, tout est rose, les étoiles plein les yeux.



Au bout de 5 ans, de routine, le rêve se transforme en cauchemar, le début de la crise, la descente aux enfers de cet amour qu’ils croyaient éternel.



Venez découvrir cette comédie romantique rythmée et délirante et pleine de rebondissements.



Avec Stéphane Serfati, Annabelle Leckning Retrouvez la comédie « L’amour dure 5 ans ? » à l’Archange Théâtre. dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville