L'amour du chant Église luthérienne Saint-Marcel Paris, 14 décembre 2023 20:00, Paris

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif plein: 25€ Tarif réduit: 15€ (étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans) Le duo italien Marco Schiavo et Sergio Marchegiani en piano à quatre mains dans un programme Bach, Schubert et Brahms Marco Schiavo et Sergio Marchegiani parcourent le monde entier à quatre mains, du Carnegie Hall à New York au Musikverein de Vienne, en passant par la GrosserSaal de la Philharmonie de Berlin… Ils sont les invités réguliers des orchestres les plus prestigieux tels que le Berliner Symphoniker, l’Orchestre symphonique de Budapest, l’Orchestre symphonique de New York… Parmi leur large discographie, leur enregistrement chez Decca, entièrement dédié à Franz Schubert, a reçu des éloges unanimes. Ils proposent pour ce récital d’éclairer l’influence de l’art vocal de J.S.Bach sur ses illustres successeurs germaniques… Programme

J.-S. Bach, Cantate BWV 208 – Aria “Schafe können sicher weiden” F. Schubert, Fantaisie en fa mineur D. 940 J. Bramhs, 3 Danses hongroises op. N°4, 5 & 6 J.-S. Bach/G. Kurtag, Cantate “Actus tragicus” BWV 106 “Gotes Zeit ist die allerbeste Zeit” F. Sschubert, Variations sur un air français D. 624 G. Rossini, Ouverture de “L’Italiana in Algeri” Rencontre avec le public Église luthérienne Saint-Marcel 24, rue Pierre-Nicole 75005 Paris Contact : https://www.bachavec.com/programme-2023 +33984155249 bachavec@free.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61552077582589 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552077582589 https://www.billetweb.fr/pro/bachavec

Église luthérienne Saint-Marcel 24, rue Pierre-Nicole 75005 Paris Contact : https://www.bachavec.com/programme-2023 +33984155249 bachavec@free.fr

