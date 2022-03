L’amour des mots de Louis Calaferte Le Gourbi Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

L’amour des mots de Louis Calaferte Le Gourbi, 19 avril 2022, Reims. L’amour des mots de Louis Calaferte

du mardi 19 avril au samedi 23 avril à Le Gourbi

Pièce singulière dans l’œuvre théâtrale de Louis Calaferte souvent inspiré par l’univers familial, elle met en présence une élève et son précepteur Mais si, chez Ionesco (la Leçon), l’absurdité du langage est un moyen de dynamiter une histoire, pour Calaferte les mots sont avant tout créateurs de situations.

Tarif 10 € et 12 €

Pièce singulière dans l’œuvre théâtrale de Louis Calaferte souvent inspiré par l’univers familial, elle met en présence une élève et son précepteur Le Gourbi 3 place de Fermat 51000 Reims Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T19:30:00 2022-04-19T20:30:00;2022-04-21T19:30:00 2022-04-21T20:30:00;2022-04-22T19:30:00 2022-04-22T20:30:00;2022-04-23T19:30:00 2022-04-23T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Le Gourbi Adresse 3 place de Fermat 51000 Reims Ville Reims lieuville Le Gourbi Reims Departement Marne

Le Gourbi Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

L’amour des mots de Louis Calaferte Le Gourbi 2022-04-19 was last modified: by L’amour des mots de Louis Calaferte Le Gourbi Le Gourbi 19 avril 2022 Le Gourbi Reims Reims

Reims Marne