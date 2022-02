L’Amour de Proust avec la musique de Reynaldo Hahn Strasbourg, 13 février 2022, Strasbourg.

L’Amour de Proust avec la musique de Reynaldo Hahn Strasbourg

2022-02-13 17:00:00 – 2022-02-13 18:00:00

Strasbourg Bas-Rhin

EUR Le jeune écrivain Marcel Proust et le brillant musicien Reynaldo Hahn se rencontrent à Paris en 1894. Les deux personnalités s’apprécient, s’admirent et tombent amoureux. Ils partagent une même passion pour les arts. Par ce concert, piano, chants et textes, nous évoquerons leurs amours et l’évolution de leurs sentiments l’un pour l’autre.

Soprano Myriam Moreau

Piano Noriko Yamazaki

Récit Gérard Dell

+33 6 74 62 76 66

Le jeune écrivain Marcel Proust et le brillant musicien Reynaldo Hahn se rencontrent à Paris en 1894. Les deux personnalités s’apprécient, s’admirent et tombent amoureux. Ils partagent une même passion pour les arts. Par ce concert, piano, chants et textes, nous évoquerons leurs amours et l’évolution de leurs sentiments l’un pour l’autre.

Soprano Myriam Moreau

Piano Noriko Yamazaki

Récit Gérard Dell

Strasbourg

dernière mise à jour : 2022-02-07 par