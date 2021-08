L’Amour de la fille et du garçon Théâtre Pitoëff, 5 septembre 2021, Genève.

L’Amour de la fille et du garçon

du dimanche 5 septembre au mercredi 8 septembre à Théâtre Pitoëff

D’après un texte de Charles Ferdinand Ramuz, extrait du recueil « Salutation paysanne » Danse En 1921, Ramuz publie Salutation paysanne et autres morceaux, un recueil dans lequel on retrouve L’Amour de la fille et du garçon. Oralité et propos font scandale. En 1995, Prisca Harsch et Pascal Gravat découvrent l’enregistrement du texte lu par Ramuz et décident de faire de la bande-son le cœur battant de leur première pièce. Dans un mouvement d’émancipation et d’invention, Prisca et Pascal viennent de quitter la compagnie Gallotta pour fonder leur propre compagnie, Quivala. Au même moment, un vent de radicalisme soulève la France et Paris où résident les artistes. Dans ce contexte neuf et tendu, L’Amour de la fille et du garçon éclot comme une fleur sur un canon. Sa transmission à leur fille Milo Gravat et au danseur Ludovico Paladini sur invitation de La Bâtie résonne comme une renaissance et la promesse d’un duo d’amour intemporel aux couleurs lumineuses des souvenirs et des avenirs. In 1921 Ramuz published Salutation Paysanne et Autres Morceaux, including L’Amour de la Fille et du Garçon. The oral quality of the work caused a scandal. In 1995 Prisca Harsch and Pascal Gravat discovered a recording of the text read by Ramuz and decided to turn the soundtrack into the beating heart of their first play. In a movement of emancipation and invention, they had just left Cie Gallotta to establish their own company Quivala. At the same time, a wind of radicalism was blowing through France and Paris, where the dancers lived. In this new and tense context, L’Amour de la Fille et du Garçon blossomed like a flower in a cannon. Its transmission to their daughter Milo Gravat and to the dancer Ludovico Paladini at the invitation of La Bâtie resounds like a rebirth and the promise of a timeless love duet in the brilliant colours of memories and futures. Une création 2021 Coproduction La Bâtie-Festival de Genève Durée 50′

Plein tarif : CHF 30.- / Tarif réduit : CHF 20.- / Tarif spécial : CHF 15.- / Tarif festivalier : CHF 7.-

La Bâtie – Festival de Genève

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



