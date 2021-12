Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne L’AMOUR DANS TOUS SES ÉTATS Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne le 13 janvier, les élèves de chant du conservatoire du pays de Château-Gontier vous présente « L’Amour dans tous ses états » dès 18h30 au Rex. Au programme, concert voix : extraits d’opérettes, oratorios, opéra…

Le conservatoire du Pays de Château-Gontier vous présente « L'Amour dans tous ses états » au rex à Château-Gontier. conservatoire@chateaugontier.fr +33 2 43 09 30 90

Concert gratuit sur réservation auprès de conservatoire : 02 43 09 30 90 – conservatoire@chateaugontier.fr Respect des mesures sanitaires en vigueur.

