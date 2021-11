La Boissière-École Bibliothèque de La Boissière-École La Boissière-École, Yvelines L’amour dans tous ses états Bibliothèque de La Boissière-École La Boissière-École Catégories d’évènement: La Boissière-École

Yvelines

L'amour dans tous ses états
Bibliothèque de La Boissière-École, le samedi 22 janvier 2022

Bibliothèque de La Boissière-École, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

**L’amour dans tous ses états !** Chacun choisira son mode d’expression sur l’amour, lecture, déclamation, chant, musique, dessin ou autre art plastique, art culinaire….. Soirée d’échanges et de partage à la Chouette bibliothèque Echanges entre lecteurs sur le thème de l’amour , chacun choisit son mode d’expression Bibliothèque de La Boissière-École 19 rue des écoles 78125 La Boissière-École La Boissière-École Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T23:00:00

Bibliothèque de La Boissière-École
Adresse: 19 rue des écoles 78125 La Boissière-École
Ville: La Boissière-École