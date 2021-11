Arras Médiathèque du Pôle culturel Saint-Vaast Arras, Pas-de-Calais L’amour courtois en manuscrits Médiathèque du Pôle culturel Saint-Vaast Arras Catégories d’évènement: Arras

Pas-de-Calais

L’amour courtois en manuscrits Médiathèque du Pôle culturel Saint-Vaast, 22 janvier 2022, Arras. L’amour courtois en manuscrits

Médiathèque du Pôle culturel Saint-Vaast, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Découvrez les textes d’Adam de la Halle, célèbre trouvère du XIIIe siècle, du roman pastoral de l’Astrée d’Honoré d’Urfé et du _Roman de la Rose,_ de Jean Rénart, best-seller médiéval. Présentation de manuscrits sur la thématique de l’Amour courtois Médiathèque du Pôle culturel Saint-Vaast 22 rue Paul Doumer 62000 Arras Arras Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arras, Pas-de-Calais Autres Lieu Médiathèque du Pôle culturel Saint-Vaast Adresse 22 rue Paul Doumer 62000 Arras Ville Arras lieuville Médiathèque du Pôle culturel Saint-Vaast Arras