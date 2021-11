Paris La Conciergerie Paris L’amour courtois au Moyen Âge La Conciergerie Paris Catégorie d’évènement: Paris

le samedi 22 janvier 2022 à La Conciergerie

**L’amour courtois au Moyen Âge** ——————————— **Pour sa première participation aux Nuits de la lecture, la Conciergerie vous plonge dans les délices et les effluves épicés de l’amour courtois au Moyen Âge.** Grâce à deux comédiens, revivez les échanges passionnés d‘**Héloïse et Abélard**, plongez dans les amours contrariés de **Tristan à Yseult** ou goûtez à la poésie du **Roman de la Rose**. Choisissez un livre parmi des ouvrages spécialement sélectionnés pour cette parenthèse littéraire, installez-vous sur les transats mis à votre disposition et **délectez-vous sous nos voûtes gothiques** ! **Pour vous réchauffer**, une dégustation de vin d‘hypocras et de tisanes aux vertus apaisantes ou revigorantes vous sera offerte dans la salle des Gardes. Seules les parties médiévales du monument seront accessibles pendant l’évènement.

Gratuit. Inscription de participation en ligne. Des séances de lecture sont programmées toutes les heures dans les cuisines médiévales, inscription aux séances sur place. Passe sanitaire obligatoire pour les personnes de +12 ans.

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00;2022-01-22T21:00:00 2022-01-22T22:00:00;2022-01-22T22:00:00 2022-01-22T23:00:00

