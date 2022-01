L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE Espace culturel Robert-Doisneau, 23 février 2022, Meudon.

du mercredi 23 février au mardi 1 mars à Espace culturel Robert-Doisneau

Les trois A : l’amour, l’amitié et l’argent sont les trois principales préoccupations de l’humanité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie question : et si l’honnêteté était la meilleure des combines ?

COMEDIE DRAMATIQUE DE CLAUDE LELOUCH AVEC SANDRINE BONNAIRE… FRANCE – 2022 – 1H55

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T16:30:00 2022-02-23T18:25:00;2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T22:25:00;2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T22:25:00;2022-02-27T16:30:00 2022-02-27T18:25:00;2022-03-01T20:30:00 2022-03-01T22:25:00