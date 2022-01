L’amour c’est mieux que la vie Cinéma d’Erquy, 12 février 2022, Erquy.

le samedi 12 février à Cinéma d’Erquy

Duree :1h 55min Réalisateur :Claude Lelouch Interprètes : Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan, Philippe Lellouche, Kev Adams Synopsis :Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les trois principales préoccupations de l’humanité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie question : Et si l’honnêteté était la meilleure des combines ? Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux… Mais Gérard apprend qu’il souffre d’un mal incurable. Le sachant condamné, Ary et Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour… car Gérard a toujours répété que l’amour c’était mieux que la vie.

comédie dramatique française

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T17:00:00 2022-02-12T19:00:00;2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T22:30:00