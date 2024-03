L’AMOUR C’EST MIEUX A TROIS DEFONCE DE RIRE Clermond-Ferrand, mercredi 6 mars 2024.

1 mec, 1 nana, 1 gosse, 3 raisons de rester célibataire.Ils se rencontrent, c’est l’amour ! Liberté, soirées, grasses matinées. Mais ils vont faire la pire erreur de leur vie : un gosse ! Leurs nuits c’était Tequila-salsa, maintenant c’est Apero-dodo. Le jour ils matchaient sur Tinder, maintenant ils tchatent sur Babyphone. Entre crise de couple et combats de biberons, les conseils d’une belle-soeur grande gueule et d’un bobo écolo-dépressif, venez découvrir que l’amour c’est mieux à trois ! La comédie dans l’air du temps qui vous fera oublier vos gosses et vous donnera (quand même) l’envie d’en faire.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-06 à 20:00

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermond-Ferrand 63