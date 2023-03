L’Amour C’Est Mieux à Trois – Comédie Bastille, Paris LA COMEDIE BASTILLE, 3 septembre 2023, PARIS.

CIBYL PRODUCTIONS (LIC.1-1115223 / 2-1115224) PRESENTE L'AMOUR C'EST MIEUX A TROISDurée 1h20DistributionDe Simon LeblondMise en scène Alice GaulonLumières Denis SchleppMusique Guillaume NoctureDécors Guy GaulonAvec, en alternance, Diane Duquesne ou Alice Gaulon et Esteban Challis ou Simon Leblond ou Bertrand Skol1 mec, 1 nana, 1 gosse, 3 raisons de rester célibataire. Selfies, mojito et grasse mat, leur vie de célibataire est parfaite. Ils se rencontrent et font la pire erreur de leur vie : un gosse ! La nuit ils dansaient la salsa, maintenant ils rêvent de dormir. Le jour ils jouaient à Candy Crush, maintenant ils regardent Gulli. Entre crise de couple, combats de biberons, les conseils d'une belle sœur grande gueule et d'un bobo je sais tout.Venez découvrir que l'amour c'est mieux à trois, la comédie dans l'air du temps qui vous fera oublier vos gosses et vous donnera (quand même) l'envie d'en faire.N° téléphone accès PMR : 0148075207

LA COMEDIE BASTILLE PARIS 5, rue Nicolas Appert Paris

CIBYL PRODUCTIONS (LIC.1-1115223 / 2-1115224) PRESENTE

L’AMOUR C’EST MIEUX A TROIS

Durée 1h20

Distribution

De Simon Leblond

Mise en scène Alice Gaulon

Lumières Denis Schlepp

Musique Guillaume Nocture

Décors Guy Gaulon

Avec, en alternance, Diane Duquesne ou Alice Gaulon et Esteban Challis ou Simon Leblond ou Bertrand Skol

1 mec, 1 nana, 1 gosse, 3 raisons de rester célibataire.

Selfies, mojito et grasse mat, leur vie de célibataire est parfaite. Ils se rencontrent et font la pire erreur de leur vie : un gosse ! La nuit ils dansaient la salsa, maintenant ils rêvent de dormir. Le jour ils jouaient à Candy Crush, maintenant ils regardent Gulli. Entre crise de couple, combats de biberons, les conseils d’une belle sœur grande gueule et d’un bobo je sais tout.

Venez découvrir que l’amour c’est mieux à trois, la comédie dans l’air du temps qui vous fera oublier vos gosses et vous donnera (quand même) l’envie d’en faire.



N° téléphone accès PMR : 0148075207

