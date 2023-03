L’Amour C’est Du Pipeau ESPACE 44, 7 mai 2023, LYON.

L’Amour C’est Du Pipeau ESPACE 44. Un spectacle à la date du 2023-05-07 à 18:00 (2023-05-05 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

De la chanson décalée, interdite, satirique, irrévérencieuse, déjantée, insolente, drôle, nous en avons connu et aimé de tous temps. De la poésie érotique aussi, Les plus grands chansonniers et les plus grands poètes se sont délectés à nous en écrire pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques. Au temps où la censure vient aujourd’hui nous grignoter de plus en plus les derniers espaces de nos restes humains, il est temps de remettre du sens, du vrai, du beau, du chaud, du tendre, des fous rires, pour un grand moment de détente, de chansons d’amour et d’humour piquant. Avec les textes de Bernard Dimey, Roland Topor, Pierre Perret, Brigitte Fontaine, Paul Verlaine, Georges Brassens, Alain Leprest, Jacques Higelin, et bien d’autres. L’Amour C’est Du Pipeau

ESPACE 44 LYON 44, rue Burdeau Rhône

