A partir de l’amour d’Edith et Marcel qui se retrouvaient dans notre village et de la fable des deux pigeons de Jean de la Fontaine, réalisation de bookface avec les enfants

matériel fourni par la bibliothèque

Bookface avec des livres d’amour Bibliothèque municipale Pierre Mathias 9 place du général de Gaulle 02310 Pavant Pavant Aisne

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:00:00

