L'Amour au sommet – Photo insolite au sommet La Plagne Tarentaise

Savoie

L'Amour au sommet – Photo insolite au sommet La Plagne Tarentaise, 14 février 2022, La Plagne Tarentaise.

2022-02-14 – 2022-02-14 Sommet des Verdons Plagne Centre

La Plagne Tarentaise Savoie Envie d’une photo de Saint-Valentin totalement inédite ? Venez immortaliser votre amour au sommet des Verdons où un lit douillet à baldaquin entouré de roses bucoliques n’attendra plus que vous ! Sommet des Verdons Plagne Centre La Plagne Tarentaise

Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Sommet des Verdons Plagne Centre

