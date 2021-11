Lourdes Collège Peyramale Saint-Joseph Hautes-Pyrénées, Lourdes L’Amour au clair de Lune Collège Peyramale Saint-Joseph Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

le samedi 22 janvier 2022 à Collège Peyramale Saint-Joseph Inscription par sms au 06 70 44 18 80 en donnant vos noms, le nombre de participants et l’horaire de la séance choisie.40 places maxi, 2 horaires. Passe sanitaire et masque obligatoires.

Lectures à haute voix de textes sur l’Amour et la Nuit avec interludes sur le thème de l’Astronomie au sein du Planétarium de l’établissement. Collège Peyramale Saint-Joseph 13 avenue du Maréchal Joffre 65100 Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:00:00

