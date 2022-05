L’Amour A Mort Saintes-Maries-de-la-Mer, 3 juin 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

L’Amour A Mort Mas de la Cure D570 Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-06-03 – 2022-06-04 Mas de la Cure D570

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer

A Mes Amour r nAdèle Zouane r nDe son premier baiser à sa première fois, Adèle nous invite à retraverser les différents visages de l’amour. De l’obsession perpétuelle pour l’un au simple regard pour l’autre…. r nHIBOUX r nLes 3 points de suspensio r nHiboux est une messe contemporaine qui explore nos représentations du deuil. r nOn y parle avec tendresse et humour de la mort, de rites et cérémonies…. r nPour connaitre la suite rendez-vous au Mas de La Cure.

Le Théâtre d’Arles et Le Citron Jaune présentent au Mas de la Cure L’Amour à Mort. r nUne navette gratuite sera disponible seulement le 3 juin au départ du Théâtre d’Arles à 18h30 r nBuvette et petite restauration disponible sur place

info@theatre-arles.com

Mas de la Cure D570 Saintes-Maries-de-la-Mer

