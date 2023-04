Fête de la Musique Lamothe-Basse, 17 juin 2023, Lamothe-Fénelon.

Dans un lieu exceptionnel, le comité des fêtes vous convie à sa Fête de la Musique.

2023-06-17 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Lamothe-Basse

Lamothe-Fénelon 46350 Lot Occitanie



In an exceptional place, the festival committee invites you to its Music Festival

En un lugar excepcional, el comité del festival le invita a su Fiesta de la Música

An einem außergewöhnlichen Ort lädt Sie das Festkomitee zu seiner Fête de la Musique ein

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Vallée de la Dordogne