Concert : Musiques et Chants d’Argentine 1030 Route de Puycalvel, 14 mai 2023, Lamothe-Cassel.

Musiques et chants d’Argentine avec Dany Dorf.

Évènement organisé par l’association la confrérie des souffleurs..

2023-05-14 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-14 . 10 EUR.

1030 Route de Puycalvel

Lamothe-Cassel 46240 Lot Occitanie



Music and songs from Argentina with Dany Dorf.

Event organized by the association la confrérie des souffleurs.

Música y canciones de Argentina con Dany Dorf.

Acto organizado por la asociación la confrérie des souffleurs.

Musik und Gesang aus Argentinien mit Dany Dorf.

Die Veranstaltung wird vom Verein la confrérie des souffleurs organisiert.

Mise à jour le 2023-04-29 par OT Gourdon