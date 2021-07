Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye, Oise Lamorlaye plage Lamorlaye Lamorlaye Catégories d’évènement: Lamorlaye

Lamorlaye Oise Lamorlaye Cette année, partez à la plage à Lamorlaye!

Le parc du château accueillera de nombreuses manifestations pendant une semaine!

Structures gonflables, cinéma plein air, initiations danses, jeux de société…

programme complet téléchargeable. Restauration sur place avec des Food Trucks. http://www.ville-lamorlaye.fr/index.aspx Cette année, partez à la plage à Lamorlaye!

Restauration sur place avec des Food Trucks.

