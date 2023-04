La Lamonzienne VTT Le Monteil, 25 juin 2023, Lamonzie-Saint-Martin.

Le Cyclo Détente Lamonzien organise une manifestation VTT avec 2 circuits de 30 km et 45 km, complétés de 2 parcours marche de 12 km et 17 km, balisés, avec un ravitaillement gratuit sur tous circuits.

Vous partirez de la plaine, et à travers les vignes, les bois, les chemins longeant les ruisseaux et cours d’eau vous atteindrez les collines et les vallons des communes de Pomport, Sigoulès, Cunèges ….

Une très belle balade, en VTT ou à pied, pour apprécier la richesse et la beauté de la nature verdoyante et ensoleillée, à cette date, avec un moment de convivialité à partager ensemble.

Randonnées VTT : 30-45 km

Marche : 12 -17 km

Horaire : accueil à partir de 7h 30 – départs à partir de 8 h.

Le Monteil Maison des Associations

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Cyclo Détente Lamonzien organizes a mountain bike event with 2 circuits of 30 km and 45 km, completed by 2 walking circuits of 12 km and 17 km, marked out, with a free provisioning on all circuits.

You will start from the plain, and through the vineyards, the woods, the paths along the streams and rivers you will reach the hills and valleys of the communes of Pomport, Sigoulès, Cunèges…

A very nice ride, by mountain bike or on foot, to appreciate the richness and beauty of the green and sunny nature, at this date, with a moment of conviviality to share together.

Mountain bike rides : 30-45 km

Walking : 12 -17 km

Schedule: welcome from 7:30 am – departures from 8 am

El Cyclo Détente Lamonzien organiza una prueba de bicicleta de montaña con 2 circuitos de 30 km y 45 km, complementados por 2 circuitos a pie de 12 km y 17 km, señalizados, con avituallamiento gratuito en todos los circuitos.

Partirá de la llanura, y a través de los viñedos, los bosques, los senderos a lo largo de los arroyos y ríos llegará a las colinas y valles de las comunas de Pomport, Sigoulès, Cunèges…

Un paseo muy agradable, en bicicleta de montaña o a pie, para apreciar la riqueza y la belleza de la naturaleza verde y soleada, en esta fecha, con un momento de convivencia para compartir juntos.

Paseos en bicicleta de montaña: 30-45 km

Paseos a pie: 12 -17 km

Horario: acogida a partir de las 7h30 – salida a partir de las 8h00

Cyclo Détente Lamonzien organisiert eine Mountainbike-Veranstaltung mit zwei Strecken von 30 km und 45 km, ergänzt durch zwei ausgeschilderte Wanderstrecken von 12 km und 17 km, mit kostenloser Verpflegung auf allen Strecken.

Sie starten in der Ebene und durch Weinberge, Wälder und auf Wegen entlang von Bächen und Wasserläufen erreichen Sie die Hügel und Täler der Gemeinden Pomport, Sigoulès, Cunèges?

Eine sehr schöne Wanderung, mit dem Mountainbike oder zu Fuß, um den Reichtum und die Schönheit der grünen und sonnigen Natur an diesem Datum zu genießen, mit einem geselligen Moment, den Sie gemeinsam teilen können.

Mountainbike-Touren: 30-45 km

Wandern: 12 -17 km

Zeitplan: Empfang ab 7:30 Uhr – Abfahrten ab 8 Uhr

