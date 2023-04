Exposition jeunes artistes du Bergeracois 16 Avenue de Bergerac, 7 juin 2023, Lamonzie-Saint-Martin.

EXPOSITION : Exposition itinérante « jeunes artistes du Bergeracois » par l’ALEP et info jeunes/Espace jeunes.

Entrée libre aux horaires de la médiathèque..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-28 . .

16 Avenue de Bergerac Médiathèque

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



EXHIBITION : Travelling exhibition « young artists of Bergeracois » by ALEP and info jeunes/Espace jeunes.

Free entrance during the media library’s opening hours.

EXPOSICIÓN: Exposición itinerante « jóvenes artistas de Bergerac » de ALEP e info jeunes/Espace jeunes.

Entrada libre durante el horario de apertura de la mediateca.

AUSSTELLUNG: Wanderausstellung « Junge Künstler aus dem Bergeracois » von ALEP und info jeunes/Espace jeunes.

Freier Eintritt zu den Öffnungszeiten der Mediathek.

