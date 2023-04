Exposition crayon et peinture 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Catégories d’Évènement: Dordogne

Exposition crayon et peinture 16 Avenue de Bergerac, 27 avril 2023, Lamonzie-Saint-Martin. EXPOSITION CRAYON & PEINTURE: par Audrey Lescure. 21 œuvres à découvrir à la médiathèque de Lamonzie-st-Martin. Vernissage le jeudi 27 avril à 17h..

16 Avenue de Bergerac Médiathèque

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



CRAY & PAINT EXHIBITION: by Audrey Lescure. 21 works to discover at the Lamonzie-st-Martin media library. Opening on Thursday, April 27 at 5 pm. EXPOSICIÓN CRAYON & PEINTURE: de Audrey Lescure. 21 obras para descubrir en la mediateca de Lamonzie-st-Martin. Inauguración el jueves 27 de abril a las 17.00 h. AUSSTELLUNG MALEN UND STIFTEN: von Audrey Lescure. 21 Werke in der Mediathek von Lamonzie-st-Martin zu entdecken. Vernissage am Donnerstag, den 27. April um 17 Uhr. Mise à jour le 2023-03-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

