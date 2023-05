Lamontjoie en fête Village Catégories d’évènement: Lamontjoie

Lamontjoie en fête Village, 18 mai 2023, Lamontjoie. Concours de belote et de pétanque, repas gascons et tapas, soirées DJ….

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-20 . .

Belote and petanque competitions, Gascon and tapas meals, DJ evenings… Competiciones de belote y petanca, comidas gasconas y tapas, veladas con DJ… Belote- und Pétanque-Wettbewerbe, gaskognische Mahlzeiten und Tapas, DJ-Abende…

