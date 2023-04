Chasse aux oeufs à poney LamongerieLamongerie Catégories d’Évènement: Corrèze

Corrèze Plan d’eau des Forges Lamongerie Corrèze Lamongerie . Départ du plan d’eau des Forges. Réservations au 07 89 67 58 00 Chasse aux œufs à Poneys – De 9h à 18h plusieurs – départs durée : 45 min. Tarif : 18€ par enfant.

Nouveauté : Un circuit niveau confirmé – durée : 1h30 min. Tarif : 45€ / pers. Plan d’eau des Forges Lamongerie Lamongerie

