Spectacle de contes 9 rue des charmettes, 27 août 2023, Lammerville.

La ferme des Charmettes vous propose un après-midi conté tout public, avec Sophie Verdier.

La roulotte, contes des filles et fils du vent, des histoires et chansons au parfum tzigane et contes de bonne aventure seront au programme, avant de terminer la journée par un goûter partagé.

Chacun est invité à apporter boissons et petites choses à grignoter pour le goûter partagé en fin d’après-midi..

2023-08-27 à 15:30:00 ; fin : 2023-08-27 . .

9 rue des charmettes Ferme des Charmettes

Lammerville 76730 Seine-Maritime Normandie



The Charmettes farm proposes an afternoon of storytelling for the public, with Sophie Verdier.

La roulotte, tales of the girls and sons of the wind, stories and songs with a gypsy flavour and fortune-telling will be on the program, before ending the day with a shared snack.

Everyone is invited to bring drinks and snacks for the afternoon snack.

La granja de las Charmettes propone una tarde de cuentacuentos para todos los públicos, con Sophie Verdier.

La caravana, cuentos de las hijas y los hijos del viento, historias y canciones con sabor gitano y cuentos de buena suerte formarán parte del programa, antes de terminar la jornada con una merienda compartida.

Se invita a todo el mundo a traer bebidas y aperitivos para la merienda.

Die Ferme des Charmettes bietet Ihnen einen Erzählnachmittag für alle Altersgruppen mit Sophie Verdier an.

Der Zigeunerwagen, Märchen von den Töchtern und Söhnen des Windes, Geschichten und Lieder mit Zigeunerflair und Abenteuergeschichten stehen auf dem Programm, bevor der Tag mit einem gemeinsamen Imbiss endet.

Jeder ist eingeladen, Getränke und kleine Snacks für den gemeinsamen Snack am späten Nachmittag mitzubringen.

