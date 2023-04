Contes en Roue libre en Pays de Caux 9 rue des charmettes, 23 juillet 2023, Lammerville.

La ferme des Charmettes accueillera le départ et l’arrivée de ce nouveau festival, Contes en Roue Libre en Pays de Caux ! Un rallye vélo conté à travers les histoires locales.

Plus d’infos et le détail du programme très prochainement !.

2023-07-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-23 18:00:00. .

9 rue des charmettes Ferme des Charmettes

Lammerville 76730 Seine-Maritime Normandie



The Charmettes farm will host the start and finish of this new festival, Contes en Roue Libre en Pays de Caux! A bike rally told through local stories.

More info and details of the program very soon!

La granja de Charmettes acogerá la salida y la llegada de este nuevo festival, ¡Contes en Roue Libre en Pays de Caux! Un rally en bicicleta contado a través de historias locales.

¡Más información y detalles del programa muy pronto!

Der Bauernhof Charmettes ist Start- und Zielort dieses neuen Festivals, Contes en Roue Libre en Pays de Caux! Eine erzählte Fahrradrallye durch die lokalen Geschichten.

Weitere Informationen und das detaillierte Programm folgen in Kürze!

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité