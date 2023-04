Messe de la moisson Mairie, 23 juillet 2023, Lammerville.

Dimanche 23 juillet il y aura la masse de la moisson et les 100 ans du monument aux morts..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 . .

Mairie Rue des Canadiens

Lammerville 76730 Seine-Maritime Normandie



On Sunday, July 23 there will be the harvest mass and the 100 years of the war memorial.

El domingo 23 de julio se celebrará la misa de la cosecha y el centenario del memorial de guerra.

Am Sonntag, den 23. Juli findet die Erntedankmasse und das 100-jährige Jubiläum des Kriegerdenkmals statt.

