L’amitié ne craint pas le papier, 6 juillet 2022, .

2022-07-06 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-06 16:00:00 16:00:00

Une rencontre exceptionnelle entre Muriel Bloch et Carole Chaix, un ping-pong entre le dessin, la peinture en direct et les mots contés, écriture en direct.

Des récits empruntés aux différentes cultures populaires s’inscriront sur une mappemonde de papier déroulé, des cartes postales et un vêtement de papier pour la conteuse. L’illustratrice peindra tantôt sur un fond, tantôt sur la robe, une mémoire de mots-clés, des paysages surgiront…

A partir de 7 ans – Durée: 1h

Dans le cadre de Partir en Livre, en partenariat avec les 21es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie.

