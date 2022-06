L’amitié : albums chuchotés au creux de l’oreille Casseneuil Casseneuil Catégories d’évènement: 47440

Casseneuil

L’amitié : albums chuchotés au creux de l’oreille Casseneuil, 5 juillet 2022, Casseneuil. L’amitié : albums chuchotés au creux de l’oreille Médiathèque de Casseneuil 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil

2022-07-05 – 2022-07-05 Médiathèque de Casseneuil 12 Avenue Saint-Jean

Casseneuil 47440 EUR 0 0 L’amitié : albums chuchotés au creux de l’oreille, dans le cadre de « Partir en livre ».

Gratuit et ouvert à tous. L’amitié : albums chuchotés au creux de l’oreille, dans le cadre de « Partir en livre ».

Gratuit et ouvert à tous. +33 5 53 41 00 25 L’amitié : albums chuchotés au creux de l’oreille, dans le cadre de « Partir en livre ».

Gratuit et ouvert à tous. Médiathèque de Casseneuil 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 47440, Casseneuil Other Lieu Casseneuil Adresse Médiathèque de Casseneuil 12 Avenue Saint-Jean Ville Casseneuil lieuville Médiathèque de Casseneuil 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil Departement 47440

Casseneuil Casseneuil 47440 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casseneuil/

L’amitié : albums chuchotés au creux de l’oreille Casseneuil 2022-07-05 was last modified: by L’amitié : albums chuchotés au creux de l’oreille Casseneuil Casseneuil 5 juillet 2022 47440 Casseneuil

Casseneuil 47440