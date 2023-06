ÉTÉ DU TAG – Le dodo & le voyageur L’Amin Théâtre / le TAG Grigny, 21 juillet 2023, Grigny.

ÉTÉ DU TAG – Le dodo & le voyageur Vendredi 21 juillet, 15h00, 17h00 L’Amin Théâtre / le TAG Places limitées, réservation conseillée

Dans le cadre de l’Été du TAG, l’Amin Théâtre vous propose d’assister à un spectacle de forme légère à bord de son Théâtrobus.

L'Amin Théâtre / le TAG 43 chemin du plessis 91350 Grigny Grigny 91350 Métropole de Lyon Île-de-France

L'Amin Théâtre a été fondé en 1994 par Christophe Laluque, qui invente des spectacles où le texte et l'oralité de la langue sont au centre. À travers la recherche d'espaces scénographiques au pouvoir d'évocation poétique fort, il crée un écrin où se laisse entendre et imager le texte ; un espace où le spectateur se laisse conter une histoire, dont il dessine les lignes et les contours par son imagination.

Implantée en Essonne depuis ses débuts (L'Envol Théâtre, La Friche…), la compagnie réside à Grigny, dans les anciens ateliers municipaux, où elle défend un projet de création artistique et de rencontre avec les habitants : le TAG.

2023-07-21T15:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

© D’après une fresque de Popaye sur la façade du TAG – Photo et graphisme : Timor Rocks !