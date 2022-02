L’Amicale Pongiste de Ouistreham organise son tournoi annuel de tennis de table de niveau national le 26 mai 2022 Gymnase des tennis couverts 14150 Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

L’association “Amicale Pongiste de Ouistreham” organise son tournoi annuel et National de Tennis de table le 26 mai 2022 au Gymnase des tennis couverts à Ouistreham. Cette manifestation d’ampleur nationale est un incontournable dans le calendrier des pongistes de Normandie, Bretagne, Pays de loire, région Parisienne et plus généralement de France. De nombreux joueurs internationaux entrant dans le classement mondial se joignent et viennent côtoyer les meilleurs Français. La compétition est officialisée par la FFTT et se déroule sur 30 tables. Le tournoi national de tennis de table sera de retour le 26 mai 2022 à Ouistreham (8h30 à 20h00) Gymnase des tennis couverts 14150 Ouistreham Rte de Lion, 14150 Ouistreham Ouistreham Calvados

