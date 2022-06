L’amicale des insectes : atelier de sensibilisation écologique Bibliothèque Sorbier, 2 juillet 2022, Paris.

Le samedi 02 juillet 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit Réservation par mail ou par téléphone auprès des bibliothécaires.

Un atelier animé par l’autrice Hélène Rajcak dans le cadre de Partir en livre. La chute de la biodiversité est un problème écologique complexe et difficile à appréhender. La situation est préoccupante, mais au lieu de se résigner, les insectes ont décidé de s’organiser et de s’entraider. A nous de les aider à mieux se faire entendre en créant le matériel militant dont ils ont besoin : slogans, pancartes, badges et tracts.

Atelier de sensibilisation écologique

La chute de la biodiversité est un problème écologique complexe et difficile à appréhender. Elle touche tout le vivant et notamment les insectes dont les populations ont diminué de plus de 70% en 30 ans en Europe. De nombreuses espèces ont disparu, et d’autres se font de plus en plus rares. La situation est préoccupante, mais au lieu de se résigner, les insectes ont décidé de s’organiser et de s’entraider. Bienvenue à l’amicale des insectes qui regroupe de nombreux collectifs, comme le Comité des Abeilles Solitaires et Solidaires, l’Union Internationale des Pollinisateurs, le Club des Fourmis en Colère, le Collectif des lucioles « Rendez-nous la nuit » ! A nous de les aider à mieux se faire entendre en créant le matériel militant dont ils ont besoin : slogans, pancartes, badges et tracts.

Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris

3 : Gambetta (Paris) (440m) 69 : Martin Nadaud (Paris) (205m)



Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier

Hélène Rajcak Marche d’insectes en colère