Lames. Les mécanismes universels de l'emprise. Une plongée dans l'univers singulier du patinage artistique…, 14 février 2023

Lames. Les mécanismes universels de l’emprise. Une plongée dans l’univers singulier du patinage artistique…



2023-02-14 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-14

avec Diane Kristanek, Kristel Largis-Diaz et Romain Tamisier

Eugénie, 10 ans, rêve de devenir championne de patinage pour voler dans les airs glacés comme ses héroïnes à la télé. Carl, son entraîneur place tous

ses espoirs en celle qui est la plus jeune et douée de son équipe. Mais le corps de la jeune patineuse se transforme, et, inexorablement, tend à ne plus correspondre aux exigences de la discipline et à son rêve d’enfant.

Le spectateur suit le cheminement intime de la jeune patineuse comme s’il était dans son corps et dans sa tête. Il plonge dans l’univers singulier du patinage artistique et se confronte aux mécanismes universels de l’emprise.

