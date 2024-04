Lames Le Grand Bleu Lille, jeudi 11 avril 2024.

Lames Une jeune patineuse voit la glace s’ouvrir sous ses patins quand son rêve est rattrapé par la réalité. Jeudi 11 avril, 19h00 Le Grand Bleu De 5 à 13 euros la place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T20:20:00+02:00

Fin : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T20:20:00+02:00

ℹ️ Théâtre – Dès 12 ans

Jeudi 11 avril à 19h

FESTIVAL YOUTH IS GREAT #9

La glace est un milieu hostile. C’est pourtant bien sur ce terrain qu’Eugénie, 10 ans, projette ses ambitions de devenir championne de patinage. Son histoire est celle de la figure la plus délicate de sa jeune carrière, celle qui la place entre les lames, irrémédiablement appelées à se croiser, de l’intransigeance de son sport et d’un corps qui évolue. Comment accepter « la mort de la patineuse », terrible expression qui désigne l’arrêt de la discipline dans le milieu, quand on a construit toute son identité sur le pouvoir de glisser et de voler ?

Kristel Largis Diaz s’est inspirée de son itinéraire de patineuse pour imaginer celui d’Eugénie, ses relations à un coach démiurge et ses désillusions. Un récit initiatique sur la résilience, le phénomène d’emprise et la libération de l’esprit et du corps. Glaçant, mais pas que…

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 0320098844 http://www.legrandbleu.com https://www.facebook.com/grandbleulille;https://www.instagram.com/theatre_le_grand_bleu/;https://twitter.com/LeGrandBleu_;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b [{« type »: « link », « value »: « https://www.legrandbleu.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.legrandbleu.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}] Un théâtre pour les enfants, les adolescents, les jeunes d’aujourd’hui qui feront le monde de demain. Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations, de la toute petite enfance à l’adulte naissant, et aux familles. Aujourd’hui Scène Conventionnée d’Intérêt National « Art, Enfance et Jeunesse », le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et sur l’ensemble du territoire national. Accessible aux PMR.

Humphrey