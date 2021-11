Lamento théâtre municipal R. Devos, 16 décembre 2021, Tourcoing.

Lamento

théâtre municipal R. Devos, le jeudi 16 décembre à 20:00

Au-delà du lamento, l’Ensemble Aedes incarne la force et la profondeur des émotions portées parle chant. Autour des œuvres Nuits de Xenakis et Lamento della Ninfa de Monteverdi, les mondes du chant choral et du flamenco se rencontrent afin d’exprimer les tourments de l’âme humaine, la dureté du deuil, la passion amoureuse et la consolation de la prière. Les chansons flamencos, dont certaines issues du répertoire de Rocío Márquez, ont été arrangées afin d’y associer les voix du chœur. Elles répondent aux œuvres baroques et contemporaines choisies dans le répertoire classique a cappella.

6€ à 20€

théâtre municipal R. Devos 1 place du théâtre tourcoing Tourcoing Nord



