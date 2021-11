Lamentationes Jeremiae // Palestrina Autre lieu, 20 novembre 2021, Genève.

Lamentationes Jeremiae // Palestrina

Autre lieu, le samedi 20 novembre à 20:00

Si **Palestrina** est bien connu pour ses nombreuses messes et pour son stabat mater à double-choeur, on connaît moins bien ses _Lamentations de Jérémie_. C’est pourtant un texte qui l’a inspiré de façon féconde, puisqu’il en a composé pas moins de quatre cycles complets. L’**Ensemble vocal de Poche** s’associe à l’ensemble instrumental **L’Armonia degli Affetti** pour donner des extraits de trois de ces Livres, dans une approche historiquement informée. Le programme comprendra également d’autres œuvres de Palestrina en lien avec le temps de la Passion. Musicalement, **Alessandro Urbano** profite de cette occasion de travail avec les ensembles réunis pour donner une nouvelle lecture de la polyphonie palestrinienne, tant dans l’analyse et l’exécution vocale que dans l’utilisation des instruments pour le soutien des voix. Pour ce programme, Alessandro Urbano utilisera le **lirone**, instrument de la renaissance italienne, lié dans le cadre théâtral à la souffrance, à la méditation et à la réflexion (il est surtout lié à la figure d’Orphée). C’est donc une nouveauté de pouvoir l’utiliser dans un programme sacré, notamment dans la polyphonie palestrinienne. Une nouveauté déjà saluée positivement par plusieurs musicologues experts en musique sacrée romaine renaissante et baroque.

Entrée libre-collecte

Concert consacré aux Lamentations des tirées des 1er 2ème et 3ème livre, ainsi que d’autres chefs-d’oeuvre composés par Palestrina (1525-1594)

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T21:30:00