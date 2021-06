Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise Lamenta – Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le samedi 17 juillet à 20:30

Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero ont voyagé en Grèce plusieurs années pour découvrir les « miroloï », chants de lamentation reliés à la perte. Ils y ont rencontré des musiciens de talents qui gardent en vie ces traditions ainsi qu’un groupe de neuf danseur-seuses grecques contemporain.e.s. Ensemble ils nous proposent un rite contemporain pour s’affranchir de la douleur de la perte. Grave et magnifique.

8€ la place

dans le cadre de l’opération mon été ma région Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162, rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T20:30:00 2021-07-17T21:30:00

