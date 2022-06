Lamenta, 31 mars 2023, .

Lamenta



2023-03-31 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-31

5 20 Issus des Ballets C de la B, Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero invitent neuf danseurs et danseuses originaires de Grèce à dialoguer avec le miroloï, un rituel collectif de l’Épire pour célébrer les fêtes, les mariages et les enterrements des communautés montagnardes qui se réunissent pour chanter

et danser pendant de longues nuits. Rondes envoûtantes, frappes de pied, bras et bustes en oŠrande vers le ciel, un souffle prodigieux porte les complaintes vers la lumière et, sur le plateau, les danseurs magnifient ces rites avec une émotion palpable.

Remarquables de présence, les danseurs nous embarquent dans leur sillage, dans la beauté des mouvements et des mélodies ancestrales.

Issus des Ballets C de la B, Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero invitent neuf danseurs et danseuses originaires de Grèce à dialoguer avec le miroloï, un rituel collectif de l’Épire pour célébrer les fêtes, les mariages et les enterrements des communautés montagnardes qui se réunissent pour chanter

et danser pendant de longues nuits. Rondes envoûtantes, frappes de pied, bras et bustes en oŠrande vers le ciel, un souffle prodigieux porte les complaintes vers la lumière et, sur le plateau, les danseurs magnifient ces rites avec une émotion palpable.

dernière mise à jour : 2022-06-13 par