Comprendre les paysages anciens avec le CPIE Médoc (Sur réservation) L’Amélie Soulac-sur-Mer, 6 juillet 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

Ancien rivage estuarien progressivement recouvert par le sable, depuis des milliers d’années, il apparaît au gré de l’érosion, et l’hiver, lors des grands coefficients, les plateaux d’argile nous livrent leurs secrets. Accompagnée de Frédérique chercheuse en paléo archéo climatologie, vous découvrirez les indices d’une vie humaine passée ainsi que la biodiversité associée..

2023-07-06

L’Amélie Plage de l’Amélie

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A former estuarine shoreline that has been progressively covered by sand for thousands of years, it appears as erosion takes its course, and in winter, during high tides, the clay plateaus reveal their secrets. Accompanied by Frédérique, a paleoarchaeoclimatology researcher, you’ll discover clues to past human life and the associated biodiversity.

Antiguo litoral estuarino cubierto progresivamente por la arena desde hace miles de años, emerge a medida que se produce la erosión, y en invierno, durante las mareas altas, las mesetas arcillosas revelan sus secretos. Acompañado por Frédérique, investigadora en paleoarqueoclimatología, descubrirá testimonios de la vida humana en el pasado y de la biodiversidad asociada.

Das ehemalige Mündungsufer, das seit Tausenden von Jahren allmählich von Sand bedeckt wird, entsteht durch Erosion. Im Winter, wenn der Koeffizient hoch ist, geben die Lehmplateaus ihre Geheimnisse preis. In Begleitung von Frédérique, einer Forscherin im Bereich Paläo-Archäo-Klimatologie, entdecken Sie die Hinweise auf früheres menschliches Leben und die damit verbundene Biodiversität.

