Cet évènement est passé Animations et repas au bénéfice du Téléthon 2023 Lameac Laméac Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Laméac Animations et repas au bénéfice du Téléthon 2023 Lameac Laméac, 25 novembre 2023, Laméac. Animations et repas au bénéfice du Téléthon 2023 Samedi 25 novembre, 14h00 Lameac 5€ la partie Tournoi de mini golf à Laméac au bénéfice du Téléthon

Ouvert à toutes et tous – Challenge des élus et administrés

5€ la partie versée au Téléthon Lameac Lameac Laméac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « minigolf.lameac@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 38 02 97 28 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00 telethon animations Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Laméac Autres Lieu Lameac Adresse Lameac Ville Laméac Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Lameac Laméac latitude longitude 43.333064;0.226698

Lameac Laméac Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lameac/