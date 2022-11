L’âme slave Cabriès, 4 décembre 2022, Cabriès.

L’âme slave

2010 Rue Des ecoles Maison des Arts Maison des arts Cabriès Bouches-du-Rhône Maison des Arts 2010 Rue Des ecoles

2022-12-04 – 2022-12-04

EUR Ce projet est un réel métissage entre la tradition musicale transmise depuis des générations et les compositions personnelles portées par les textes de Martin Piatek, l’accordéoniste du groupe, nous proposant ainsi un répertoire dansant et festif.

On y découvre des chansons polonaises, russes, hongroises où encore tziganes, accompagnées par l’accordéon, la guitare, la contrebasse ainsi que de deux violons.



● Orchestre National de Syldavie

● Adrien Coulomb : contrebasse, chant

● Martin Choquet : accordéon, chant

● Jacotte Recolin : violon, chant

● Loïc Hoareau : violon, chant

● Lucas Guillaneux : guitare, chant.

Plus qu’un simple concert, l’Orchestre National de Syldavie vous invite pour un voyage aux confins de ces terres d’Europe de l’Est où la nostalgie et la mélancolie côtoient depuis toujours la fougue, l’exubérance et la chaleur humaine.

