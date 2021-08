L’ÂME RUSSE Le Genest-Saint-Isle, 19 septembre 2021, Le Genest-Saint-Isle.

L’ÂME RUSSE 2021-09-19 – 2021-09-19

Le Genest-Saint-Isle Mayenne Le Genest-Saint-Isle

La Russie fascine, émerveille ! La splendeur de son architecture, le foisonnement de sa production littéraire, l’éclat de sa culture, la profondeur de son âme… Sa musique évoque à notre imaginaire collectif un ailleurs fantasmé et poétique, un voyage sonore inouï.

Aux côtés de ­Borodine, ­Moussorgski, ­Rachmaninov, ­Glinka, ­Rimski-Korsakov, ­Tchaïkovski et d’autres célébrités du panthéon des compositeurs russes, se trouvent d’autres artistes dépositaires de toute une tradition et ayant participé au rayonnement de la musique russe : ­Glazounov, ­Liadov, ­Arenski et ­Cui entre autres. Outre l’invitation au dépaysement sonore, ce programme met en lumière trois châteaux du département, joyaux du patrimoine local.

Tarifs : 8€ à 12€

Réservation : https://mayenneculture.festik.net

+33 2 43 69 21 90

