L’âme éternelle – Jakub Józef Orliński Aix-en-Provence, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Aix-en-Provence.

L’âme éternelle – Jakub Józef Orliński 2021-07-23 20:00:00 – 2021-07-23 Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

15 50 Guidé par son timbre chaleureux et son expressivité hors pair, nous parcourons toute l’Europe baroque, de la Bohème au Portugal et de l’Angleterre à l’Italie. Entre exubérance virtuose et méditation recueillie, l’âme éternelle se fait jour.

Jakub Józef Orliński, l’astre montant au firmament des contre-ténors, vous fait découvrir de superbes raretés extraites de messes et d’oratorios de la première moitié du XVIIIe siècle, au Conservatoire Darius Milhaud

